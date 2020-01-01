Грузчик-комплектовщик Условия: +150 руб/час за переработку. Обязанности: Погрузо-разгрузочные работы, прием товара, отгрузка, перемещение на складе, инвентаризация, отгрузка согласно накладных. Требования: Организованность, дисциплинированность, желание работать в стабильной компании. Детали вакансии: Компания ООО "БарСервис" (комплексное оснащение кафе баров, 25 000 Чебоксары 25 000

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Грузчик-комплектовщик Обязанности: Консолидация грузов Осуществление погрузки и разгрузки почтового груза Мы хотим видеть в команде: Ответственного Внимательного Условия: Работу в международной компании; График работы: 3/3 с 23:00 до 11:00 (ночные смены) Работу в дружной и профессиональной команде, где каждый готов помочь; Возможности 43 000 Самара 43 000

Мерчендайзер-грузчик (г. Отрадный) Универсаму Фикс Прайс требуется на постоянную работу: мерчендайзер-грузчик Должностные обязанности МЕРЧЕНДАЙЗЕРА с функцией грузчика: - Прием и разгрузка (с помощью рохли) товара- Выкладка товара в торговом зале Требования: - Активность, энергичность, желание работать, пунктуальность- Наличие медицинской книжки или готовность оформить в 22 500 Отрадный 22 500

Комплектовщик-грузчик на склад Одна из крупнейших в России продуктовая розничная сеть приглашает на постоянную работу/подработку Комплектовщиков-Грузчиков! (адрес склада: Самарская обл., с. Васильевка, ул. Мира, 80) Обязанности: · Отборка товара со стеллажа в специальную тару (телеги) по заказам крупных магазинов с использованием современных технологий (терминал на русском 23 500 Тольятти 23 500