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Грузчик-комплектовщик
Условия: +150 руб/час за переработку. Обязанности: Погрузо-разгрузочные работы, прием товара, отгрузка, перемещение на складе, инвентаризация, отгрузка согласно накладных. Требования: Организованность, дисциплинированность, желание работать в стабильной компании. Детали вакансии: Компания ООО "БарСервис" (комплексное оснащение кафе баров,
25 000
Сегодня в 11:20
Чебоксары
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25 000
Сегодня в 11:20
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Сборщик заказов
Открыт набор на вакансию сборщик заказов в г. Сургут. Сборщик заказовОткрыт набор на вакансию сборщик заказов в магазине Лента в г.СургутЧто мы предлагаем:— Гибкий график работы ( составляется с учетом Ваших предпочтений) 2/2 — Можете использовать в качестве подработки ( смены от 4х часов в день) — Оплата за смену от 2000 рублей, выплаты 2 раза
44 000
Сегодня в 10:56
Сургут
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44 000
Сегодня в 10:56
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Грузчик-комплектовщик
Обязанности: Консолидация грузов Осуществление погрузки и разгрузки почтового груза Мы хотим видеть в команде: Ответственного Внимательного Условия: Работу в международной компании; График работы: 3/3 с 23:00 до 11:00 (ночные смены) Работу в дружной и профессиональной команде, где каждый готов помочь; Возможности
43 000
Сегодня в 10:53
Самара
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43 000
Сегодня в 10:53
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Мерчендайзер-грузчик (г. Отрадный)
Универсаму Фикс Прайс требуется на постоянную работу: мерчендайзер-грузчик Должностные обязанности МЕРЧЕНДАЙЗЕРА с функцией грузчика: - Прием и разгрузка (с помощью рохли) товара- Выкладка товара в торговом зале Требования: - Активность, энергичность, желание работать, пунктуальность- Наличие медицинской книжки или готовность оформить в
22 500
Сегодня в 10:44
Отрадный
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22 500
Сегодня в 10:44
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Комплектовщик-грузчик на склад
Одна из крупнейших в России продуктовая розничная сеть приглашает на постоянную работу/подработку Комплектовщиков-Грузчиков! (адрес склада: Самарская обл., с. Васильевка, ул. Мира, 80) Обязанности: · Отборка товара со стеллажа в специальную тару (телеги) по заказам крупных магазинов с использованием современных технологий (терминал на русском
23 500
Сегодня в 10:39
Тольятти
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23 500
Сегодня в 10:39
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Разнорабочий на строительные объекты
Открыта вакансия "разнорабочий" в г. Санкт-Петербург. ГАРАНТИРУЕМ 100% ВЫПЛАТУ, ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, НЕ АГЕНСТВО!Разнорабочие подработка в городе Санкт-ПетербургДобрый день! Я являюсь бригадиром на объектах компании “Рабочий Персонал” в городе Санкт-Петербург. В свою бригаду сейчас я ищу разнорабочих на постоянную подработку.Если вы
56 000
Сегодня в 10:38
Санкт-Петербург
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56 000
Сегодня в 10:38
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кладовщик-грузчик
Условия: ежеквартальная премия согласно мотивации Обязанности: Приём, размещение на складе,выдача груза. Погрузо-разгрузочные работы. Оформление документов. Дисциплинированность, внимательность, коммуникабельность, ответственность, аккуратность. Требования: наличие собственного автомобиля приветствуется Детали вакансии: официальное
35 000
Сегодня в 10:37
Москва
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35 000
Сегодня в 10:37
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Грузчик
Условия: Социальный пакет Обязанности: ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УТОЧНИТЬ У РАБОТОДАТЕЛЯ НА СОБЕСЕДОВАНИИ Требования: ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ДАННОЙ ДОЛЖНОСТИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ Детали вакансии: Новое рабочее
28 000
Сегодня в 10:34
Москва
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28 000
Сегодня в 10:34
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Грузчик разнорабочий подработка
Открыта вакансия "грузчик разнорабочий" в г. Ульяновск. ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ - подработка. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ!!!Требуются грузчики и разнорабочие. Почасовая оплата. Работа по заявкам в разных районах города ( ленинский, засвияжский, заволжский, север, киндяковка), в свободное время. Т.е. вы берете подходящие для вас заявки по времени, району
1 600
Сегодня в 10:30
Ульяновск
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1 600
Сегодня в 10:30
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Грузчики комплектовщики еженедельные выплаты
Ищем грузчики комплектовщики в г. Санкт-Петербург. «ПромИнКом» - компания, которая быстро развивается и достигает поставленных целей, мы рады видеть у себя в команде всех, кто готов расти с нами! грузчики комплектовщики Если вы не дозвонились до нас , оставьте отклик мы обязательно вам перезвоним ) Требования: · ПРЕКРАСНОЕ ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
1 800
Сегодня в 10:29
Санкт-Петербург
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1 800
Сегодня в 10:29
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Грузчик
Обязанности: Перемещение, погрузка и выгрузка груза (коробок), товаров, материалов вручную или с помощью механизмов, предназначенных для погрузочно-разгрузочных работ. Комплектование заказов, согласно сопроводительных документов. Требования: Внимательность, аккуратность, ответственность, пунктуальность. Документы, необходимые для
24 000
Сегодня в 10:26
Новокузнецк
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24 000
Сегодня в 10:26
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Вахта с питанием, грузчик-упаковщик на склад чая
В компанию требуется вахта в г.
2 100
Сегодня в 10:25
Подольск
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2 100
Сегодня в 10:25
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Еженедельная оплата/Упаковщик(ца) /Работа в Москве
Требуется еженедельная оплата/упаковщик(ца) в г. Москва. ОПЛАТА - 2200 руб. СМЕНА! ФИКСИРОВАННЫЙ ОКЛАД!!! БЕЗ СДЕЛКИ!!!БЕЗ ПЛАНА!!! Работа на линии, не сложная, для активных людей! _________________________________________ ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! ЖДЕМ ИМЕННО ВАС! Прямой работодатель! Отдел кадров работает БЕЗ ВЫХОДНЫХ! ВОЗМОЖНА РАБОТА ВАХТОВЫМ
2 200
Сегодня в 10:16
Москва
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2 200
Сегодня в 10:16
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Грузчик
Ищем грузчик в г. Тверь. В крупную, динамично развивающуюся транспортную компанию в связи с расширением штата, требуется Грузчик. Основные обязанности: Выполнение разгрузо-погрузочных работ; Работа с ТСД; Работа с клиентами по приему и выдаче грузов; Участие в инвентаризации склада. Требования: Опыт работы приветствуется и будет являться
35 000
Сегодня в 10:12
Тверь
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35 000
Сегодня в 10:12
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Вахта с проживанием и питанием/Грузчик
На работу требуется вахта в г. Москва. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ставка от 2 300 руб
189 900
Сегодня в 10:11
Москва
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189 900
Сегодня в 10:11
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Грузчик-экспедитор
На постоянное место работы в мебельную компанию требуется грузчик экспедитор. Погрузка разгрузка товара. Развоз товара по адресам. Оплата еженедельно Рабочий день с 8:00 до 18:00 Рабочее место находиться по адресу Проезд Вокзальный 18 склад номер 11 (Район ТЦ
25 000
Сегодня в 10:04
Новокузнецк
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25 000
Сегодня в 10:04
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Грузчик-экспедитор
На постоянное место работы в мебельную компанию требуется грузчик экспедитор. Погрузка разгрузка товара. Развоз товара по адресам. Оплата еженедельно Рабочий день с 8:00 до 18:00 Склад находиться по адресу Камышинская
25 000
Сегодня в 09:59
Кемерово
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25 000
Сегодня в 09:59
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Грузчик
Открыт набор на вакансию грузчик в г. Волгоград. В Столовую №1 Дзержинского района требуется грузчик Требования: исполнительность, трудолюбие. Условия: График 7/7, с 3.00 до 16.00, Служебный транспорт до работы бесплатное служебное питание официальное трудоустройство по ТК РФ, соц.пакет дружный коллектив. Волгоград. Для рассмотрения вашей
27 000
Сегодня в 09:51
Волгоград
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27 000
Сегодня в 09:51
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Разнорабочий. Ежедневные выплаты
Ищем разнорабочий. ежедневные в г. Ростов-на-Дону. В строительную компанию требуется Грузчик-Разнорабочий. Выплаты в день. Прививка не нужна Строительная компания СРК З/п 45 000 руб. Уcлoвия: График работы 5/2 или 6/1 c 08:00 до 18:00 - paбoчaя oдeжда предоcтaвляется - оклад 45000 руб. -Иногopoдним пpeдоcтaвляeтся жилье. Дoлжнocтныe обязaнноcти: -
45 000
Сегодня в 09:49
Ростов-на-Дону
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45 000
Сегодня в 09:49
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Грузчик с ежедневной оплатой на переезды
Открыт набор на вакансию грузчик в г. Москва. Требуются грузчики.Оплата ежедневная, сразу же после работы. Работа со свободным графиком (по заявкам). Опыт работы не обязателен. Когда у нас приходит заказ, мы звоним вам, вы (если можете) выезжаете на заказ и после выполнения работы получаете оплату.Обязанности (какие приходят заказы) -
50 000
Сегодня в 09:44
Москва
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50 000
Сегодня в 09:44
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Грузчик
Характер работы: На территории работодателя. Условия работы: - Работа на постоянной основе; - График 5/2; - Отапливаемый склад; - Официальное трудоустройство; - Предоставление спецодежды; - Квартальные премии.. Обязанности: Разгрузочно- погрузочные работы.. Требования: Необходимое образование - Среднее. Опыт работы - Не
56 000
Сегодня в 09:31
Мытищи
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56 000
Сегодня в 09:31
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Грузчик / Подработка с ежедневной оплатой
В компанию требуется грузчик в г. Иваново. ❗❗❗Грузчик / Подработка с ежедневной оплатой❗❗❗ ❗❗❗ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ❗❗❗ Приглашаем соискателей на постоянную занятость или Подработку на склад крупной транспортной компании ****************************************************************** Компания DKRS за последние 11 лет обеспечила подработкой более
2 200
Сегодня в 09:30
Иваново
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2 200
Сегодня в 09:30
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Кладовщик-грузчик
Обязанности: Приемка текстильных материалов, размещение по местам хранения Оприходование, списание материалов в 1С Контроль остатков: ткани, фурнитуры, упаковки Требования: Опыт работы аналогичной трудовой деятельности обязателен Знание документации по приему товаров Внимательность Дисциплинированность Условия: Оформление в
30 000
Сегодня в 09:29
Тихвин
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30 000
Сегодня в 09:29
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Подработка / Ежедневная оплата / Комплектовщик(ца)
Открыта вакансия "подработка" в г. Ростов-на-Дону. Приглашаем соискателей на постоянную занятость или Подработку ****************************************************************** Компания DKRS за последние 11 летобеспечила подработкой более 240 000человек, что равноценно3 Спортивным Комплексам Лужники Условия: ✅ПОДРАБОТКИ и ПОСТОЯННАЯ работа
1 800
Сегодня в 09:20
Ростов-на-Дону
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1 800
Сегодня в 09:20
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Грузчик / Разнорабочий
Ищем грузчика/ разнорабочего /подсобникаОплата почасовая: 300/ 350 рублей/час Есть объекты на целый рабочий день, с выплатой по 250 рублей/часВыплаты ежедневные……………………..Выезд по заказам:Поднятие строительных материалов, переезды, уборка строительного мусора, погрузо/разгрузочные работы. Разъездной характер по Казани. Также имеются заказы на 8
30 000
Сегодня в 09:15
Казань
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30 000
Сегодня в 09:15
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Грузчик. Оплата сразу. Берем всех. Все районы
В компанию требуется грузчик. оплата в г. Иваново. Грузчик Опыт не обязателен, проводится обучение (оплачивается как рабочие часы) Вакансии есть во всех районах города (более 100 открытых адресов), Подберем вакансию в ближайшей (пешей) доступности к вашему дому, звоните-пишите ежедневно! Что нужно делать на вакансии: - Погрузочные работы ✔
1 200
Сегодня в 09:10
Иваново
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1 200
Сегодня в 09:10
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Кладовщик-Грузчик-Комплектовщик
Характер работы: На территории работодателя. Условия работы: Работа в дружном коллективе; Комфортные условия труда; Оформление по ТК РФ; График работы 5/2 с 9.00 до 18.00. Суббота и воскресенье - выходной! Заработная плата выплачивается стабильно, без задержек Работа в стабильной компании, 11 лет на рынке Территориально: Капотня,
30 000
Сегодня в 09:10
Москва
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30 000
Сегодня в 09:10
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Грузчик
Обязанности: Погрузка/разгрузка машин, комплектация и подготовка заказов, упаковка готовых товаров. Требования: Трудолюбие, ответственное отношение к работе. Условия: Официальное
35 000
Сегодня в 09:10
Набережные Челны
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35 000
Сегодня в 09:10
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Грузчик - раскладчик (логистика)
Характер работы: На территории работодателя. Условия работы: Оформление согласно ТК РФ. Работа в состоявшейся компании с внутрикорпоративным развитием. Профессиональный и карьерный рост. Крепкий дружный коллектив. Складские помещения класса А+ Оборудована комната для приема пищи и хранения вещей. График работы 2/2. Заработная плата
60 000
Сегодня в 09:07
Серпухов
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60 000
Сегодня в 09:07
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Кладовщик-грузчик
В компанию D&A Catering – ресторан выездного обслуживания с эксклюзивным подходом к кулинарии и развлекательным мероприятиям, в связи с расширением компании требуется кладовщик-грузчик. Обязанности: Выкладка инвентаря по месту хранения; Прием и отпуск ТМЦ; Участие в инвентаризации; Соблюдение порядка на складе. Требования:
30 000
Сегодня в 09:07
Казань
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30 000
Сегодня в 09:07